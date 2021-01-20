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Нидерланды введут комендантский час впервые со Второй мировой войны






Правительство Нидерландов предложило комендантский час и запрет авиарейсов

Среда, 20 января 2021, 16:26

Правительство Нидерландов в среду предложило ввести первый общенациональный комендантский час после Второй мировой войны и запретить полеты из Южной Африки и Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Марк Рютте заявил, что сначала предложение должен одобрить парламент, который обсудит строгие ограничения на этой неделе.

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Комендантский час по предложению правительства должен быть введен в ночь на пятницу и будет действовать с 20:30 и до 4:30 утра.

Запрет полетов, который, по словам Рютте, также будет применяться ко всем странам Южной Америки, начнется в субботу.

Школы и непромышленные магазины уже были закрыты с середины декабря после прекращения работы баров и ресторанов двумя месяцами ранее. Ограничения будут действовать как минимум до 9 февраля.

Введение комендантского часа впервые с тех пор, как Германия оккупировала Нидерланды во время Второй мировой войны, вызывает большие споры, и различные политические партии уже заявили, что никогда не поддержат его.

После заявления правительства в среду пройдут дебаты в парламенте. Однако комендантский час могут ввести без поддержки оппозиционных партий.

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