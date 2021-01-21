Дипломатичний статус посла Євросоюзу розсварив Британію і ЄС

Між Великою Британією і Євросоюзом розгорівся дипломатичний скандал через статус посла ЄС в Лондоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Велика Британія відмовляється надати Жоао Вале де Алмейді повний дипломатичний статус, який надається послам іноземних держав.

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Міністерство закордонних справ Британії наполягає на тому, що він і посадові особи делегації ЄС не повинні мати привілеїв та імунітетів, що надаються дипломатам відповідно до Віденської конвенції. Вважається, що Лондон не хоче створювати прецедент, розглядаючи міжнародний орган так само, як національну державу.

Якщо у посла збережеться нинішній статус, у нього не буде можливості вручити вірчі грамоти королеві, що можуть робити глави інших дипломатичних місій.

Рішення Британії різко контрастує зі 142 іншими країнами світу, де у ЄС є делегації, і де всі посли блоку мають такий же статус, що і дипломати, які представляють суверенні держави.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель звернувся до міністра закордонних справ Домініка Рааба, щоб висловити йому "серйозну стурбованість".

Очікується, що це питання буде обговорено міністрами закордонних справ ЄС наступного понеділка, коли вони зустрінуться вперше після закінчення перехідного періоду після виходу Британії з ЄС 31 грудня.

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Якщо Британія розглядатиме посла ЄС як представника міжнародної організації, це означає, що дипломати ЄС не будуть користуватися повним захистом Віденської конвенції, що надає їм імунітет від затримання, кримінальної юрисдикції і оподаткування.

ЄС стверджує, що він нетипова міжнародна організація, тому що у нього є власна валюта, судова система і право приймати закони.

Офіційні особи ЄС в приватному порядку звинувачують міністерство закордонних справ Британії у лицемірстві, оскільки, коли в 2010 році в результаті підписання Лісабонського договору була створена дипломатична служба ЄС, відома як Служба зовнішніх дій, Британія підписалася під пропозиціями про надання дипломатам ЄС "привілеїв" і імунітету, еквівалентних імунітету, який визначений у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року.