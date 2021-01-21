Дипломатический статус посла Евросоюза поссорил Великобританию и ЕС

Между Великобританией и Евросоюзом разгорелся дипломатический скандал из-за статуса посла ЕС в Лондоне.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Великобритания отказывается предоставить Жоао Вале де Алмейде полный дипломатический статус, предоставляемый послам иностранных государств.

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Министерство иностранных дел Великобритании настаивает на том, что он и должностные лица делегации ЕС не должны иметь привилегий и иммунитета, предоставляемых дипломатам в соответствии с Венской конвенции. Считается, что Лондон не хочет создавать прецедент, рассматривая международный орган так же, как национальное государство.

Если у посла сохранится нынешний статус, у него не будет возможности вручить верительные грамоты королеве, что могут делать главы других дипломатических миссий.

Решение Британии резко контрастирует с 142 другими странами мира, где в ЕС есть делегации, и где все послы блока имеют такой же статус, что и дипломаты, представляющие суверенные государства.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель обратился к министру иностранных дел Доминику Раабу, чтобы выразить ему "серьезную обеспокоенность".

Ожидается, что этот вопрос будет обсужден министрами иностранных дел ЕС в понедельник, когда они встретятся впервые после окончания переходного периода после выхода Британии из ЕС 31 декабря.

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Если Великобритания будет рассматривать посла ЕС как представителя международной организации, это означает, что дипломаты ЕС не будут пользоваться полной защитой Венской конвенции, которая предоставляет им иммунитет от задержания, уголовной юрисдикции и налогообложения.

ЕС утверждает, что он - нетипичная международная организация, потому что у него есть собственная валюта, судебная система и право принимать законы.

Официальные лица ЕС в частном порядке обвиняют министерство иностранных дел Великобритании в лицемерии, поскольку, когда в 2010 году в результате подписания Лиссабонского договора была создана дипломатическая служба ЕС, известная как Служба внешних действий, Великобритания подписалась под предложениями о предоставлении дипломатам ЕС "привилегий" и иммунитета, эквивалентных иммунитету, который определен в Венской конвенции о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 года.