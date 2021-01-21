У таборі мігрантів під Сараєвом сталися сутички з поліцією, є постраждалі

У таборі мігрантів поблизу Сараєва, столиці Боснії і Герцеговини, в ніч на 21 січня сталися масові сутички з поліцією, внаслідок чого декілька мігрантів і правоохоронці отримали поранення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач" та Klix.ba.

Як прокоментували у Міністерстві внутрішніх справ, заворушення у таборі Блажує почалися з того, що одного з мігрантів, "порушника порядку", спробували перемістити до іншого табору. Цей чоловік, втім, вважався лідером, тому прихильники спробували відбити його силою.

Для наведення порядку в Блажує було задіяно близько сотні поліцейських кантону Сараєво.

У сутичках мігранти перевернули та пошкодили декілька автомобілів поліції.

Після інциденту за медичною допомогою довелося звернутися двом правоохоронцям, постраждалі є і серед мігрантів. Десятки мігрантів затримали.

Протягом останніх кількох років Боснія і Герцеговина стала одним з ключових пунктів на шляху мігрантів до ЄС. З січня 2018 року в країну прибули близько 70 тисяч осіб, і лише незначна частина хоче отримати притулок БіГ, тоді як інші сподіваються потрапити у ЄС. Частина з них розміщена в таборах, але тисячі живуть просто неба навіть взимку.

Нагадаємо, наприкінці грудня в іншому таборі в Ліпі сталася пожежа, внаслідок чого близько 1200 людей залишилися без даху над головою. Спеціальний представник ЄС в Боснії Йоганн Саттлер невдовзі після цього наголосив, що умови життя мігрантів в країні "абсолютно неприйнятні".