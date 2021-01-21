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В лагере мигрантов под Сараевом произошли столкновения с полицией, есть пострадавшие

Четверг, 21 января 2021, 09:16

В лагере мигрантов вблизи Сараева, столицы Боснии и Герцеговины, в ночь на 21 января произошли массовые столкновения с полицией, в результате чего несколько мигрантов и правоохранители получили ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканський оглядач" и Klix.ba.

Как прокомментировали в Министерстве внутренних дел, беспорядки в лагере Блажуе начались с того, что одного из мигрантов, "нарушителя порядка", попытались переместить в другой лагерь. Этот человек, впрочем, считался лидером, поэтому сторонники попытались отбить его силой.

Для наведения порядка в Блажуе было задействовано около сотни полицейских кантона Сараево.

В столкновениях мигранты перевернули и повредили несколько автомобилей полиции.

 

После инцидента за медицинской помощью пришлось обратиться двум правоохранителям, пострадавшие есть и среди мигрантов. Десятки мигрантов задержаны.

В течение последних нескольких лет Босния и Герцеговина стала одним из ключевых пунктов на пути мигрантов в ЕС. С января 2018 года в страну прибыли около 70 000 человек, и лишь незначительная часть хочет получить убежище в БиГ, тогда как другие надеются попасть в ЕС. Часть из них размещены в лагерях, но тысячи живут под открытым небом даже зимой.

Напомним, в конце декабря в другом лагере в Липе произошел пожар, в результате чего около 1200 человек остались без крыши над головой. Специальный представитель ЕС в Боснии Иоганн Саттлер вскоре после этого отметил, что условия жизни мигрантов в стране "абсолютно неприемлемы".

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