Помер священник, врятований з-під завалів після вибуху в центрі Мадрида
Четвер, 21 січня 2021, 10:33
Католицький священник, якого дістали з-під завалів церковної будівлі в центральній частині Мадрида, зруйнованої внаслідок вибуху газу, помер у четвер в лікарні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
36-річний священник помер в результаті важких поранень. Таким чином кількість загиблих внаслідок вибуху зросла до 4.
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Ще 10 людей постраждали внаслідок потужного вибуху, який стався в будинку у центрі Мадрида при перевірці котла.
Верхні поверхи будинку були зруйновані, вціліла бетонна конструкція, а численні уламки впали на вулицю.
Мадридські пожежники всю ніч профілактично провели у будівлі. Вранці вони відновили прибирання та вивезення сміття з усіх нестабільних елементів, пошкоджених ударною хвилею.
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