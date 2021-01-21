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Умер священник, спасенный из-под завалов после взрыва в центре Мадрида

Четверг, 21 января 2021, 10:33

Католический священник, которого вытащили из-под завалов церковного здания в центральной части Мадрида, разрушенного в результате взрыва газа, умер в четверг в больнице.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

36-летний священник умер от тяжелых ранений. Таким образом число погибших в результате взрыва возросло до четырех.

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Еще 10 человек пострадали в результате мощного взрыва, который произошел в здании в центре Мадрида при проверке котла.

Верхние этажи были разрушены, уцелела бетонная конструкция, а многочисленные обломки упали на улицу.

Мадридские пожарные всю ночь профилактически провели в здании. Утром они возобновили уборку и вывоз мусора из всех нестабильных элементов, поврежденных ударной волной.

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