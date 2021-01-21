Швеция, несмотря на замедление эпидемии, продлила действие ряда карантинных мер

Швеция, несмотря на признаки замедления распространения коронавируса, решила продлить действие дистанционного обучения для старшеклассников и призвала государственных служащих продолжать работать из дома.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Швеция избежала локдауна, который наблюдался на большей части Европы, но постепенно начала усиливать ограничения после того, как осенью прошлого года пострадала от второй волны COVID-19.

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Эти меры, похоже, являются результативными, так как власть проявляет осторожный оптимизм по улучшению ситуации в некоторых регионах.

Тем не менее, правительство заявило, что необходимо продлить действие многих мер, направленных на социальное дистанцирование.

Правительство продлило дистанционное обучение для средних школ, одновременно изменив свою позицию, рекомендуя сочетать дистанционное обучение и обычные уроки в школе.

Средние школы перешли на дистанционное обучение на некоторое время весной прошлого года и снова в декабре. Младшие классы в основном остаются открытыми, за некоторыми исключениями.

Правительство также продлило запрет на продажу алкоголя по вечерам еще на две недели и заявило, что пассажиры пригородных поездов должны продолжать носить маски для лица в общественном транспорте в часы пик весной.

Швеция скептически относилась к использованию масок для лица, не рекомендуя их носить до конца декабря.

В среду в Швеции было зарегистрировано 4702 новых случая заболевания, что значительно меньше дневного пика в конце декабря.