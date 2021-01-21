У Польщі виявили "британський" штам коронавірусу
Одна з лабораторій Польщі, які здійснюють детальне дослідження вірусу у позитивних зразках тестів, повідомила про виявлення "британського" штаму у пацієнта з Малопольського воєводства.
Спершу лабораторія genXone заявила про це у своєму Twitter та підтвердила інформацію у коментарі агентству PAP.
Laboratorium genXone zidentyfikowało brytyjski szczep #koronawirus B.1.1.7 u chorego z województwa Małopolskiego.#SARS_CoV_2 #bezpieczeństwo #zdrowie #epidemia pic.twitter.com/U3wUqoFwJn— genXone SA (@genXone_SA) January 20, 2021
Британський штам виявили в одному зі 100 зразків від людей з усієї країни, переданих лабораторії для ретельнішого дослідження.
Матеріал, у якому виявили мутований вірус, належить пацієнту або пацієнтці з Малопольського воєводства.
Дослідницький відділ компанії займається розшифровкою геному вірусу, щоб відстежувати його варіанти.
Міністерство охорони здоров'я ще не надавало свій коментар.
Як повідомлялося раніше, у Польщі вакцину від коронавірусу отримали вже понад пів мільйона осіб.
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