У Польщі виявили "британський" штам коронавірусу

Одна з лабораторій Польщі, які здійснюють детальне дослідження вірусу у позитивних зразках тестів, повідомила про виявлення "британського" штаму у пацієнта з Малопольського воєводства.

Спершу лабораторія genXone заявила про це у своєму Twitter та підтвердила інформацію у коментарі агентству PAP.

Британський штам виявили в одному зі 100 зразків від людей з усієї країни, переданих лабораторії для ретельнішого дослідження.

Матеріал, у якому виявили мутований вірус, належить пацієнту або пацієнтці з Малопольського воєводства.

Дослідницький відділ компанії займається розшифровкою геному вірусу, щоб відстежувати його варіанти.

Міністерство охорони здоров'я ще не надавало свій коментар.

Як повідомлялося раніше, у Польщі вакцину від коронавірусу отримали вже понад пів мільйона осіб.

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