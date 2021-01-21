В Польше выявили "британский" штамм коронавируса
Одна из лабораторий Польши, осуществляющих детальное исследование вируса в положительных образцах тестов, сообщила об обнаружении "британского" штамма у пациента из Малопольского воеводства.
Сначала лаборатория genXone заявила об этом в своем Twitter и подтвердила в комментарии агентству PAP.
Laboratorium genXone zidentyfikowało brytyjski szczep #koronawirus B.1.1.7 u chorego z województwa Małopolskiego.#SARS_CoV_2 #bezpieczeństwo #zdrowie #epidemia pic.twitter.com/U3wUqoFwJn— genXone SA (@genXone_SA) January 20, 2021
Британский штамм обнаружили в одном из 100 образцов от людей со всей страны, переданных лаборатории для тщательного исследования.
Материал, в котором обнаружили мутировавший вирус, относится к пациенту или пациентке из Малопольского воеводства.
Исследовательский отдел компании занимается расшифровкой генома вируса, чтобы отслеживать его варианты.
Как сообщалось ранее, в Польше вакцину от коронавируса получили уже более полумиллиона человек.
Читайте также: Новая угроза или лишняя паника: как мутировавший COVID из Британии напугал правительства по всему миру