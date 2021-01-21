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В Польше выявили "британский" штамм коронавируса

Четверг, 21 января 2021, 11:46

Одна из лабораторий Польши, осуществляющих детальное исследование вируса в положительных образцах тестов, сообщила об обнаружении "британского" штамма у пациента из Малопольского воеводства.

Сначала лаборатория genXone заявила об этом в своем Twitter и подтвердила в комментарии агентству PAP.

Британский штамм обнаружили в одном из 100 образцов от людей со всей страны, переданных лаборатории для тщательного исследования.

Материал, в котором обнаружили мутировавший вирус, относится к пациенту или пациентке из Малопольского воеводства.

Исследовательский отдел компании занимается расшифровкой генома вируса, чтобы отслеживать его варианты.

Как сообщалось ранее, в Польше вакцину от коронавируса получили уже более полумиллиона человек.

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