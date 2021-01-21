Киркорова возмутил запрет на въезд в Литву – требует разъяснений

Российский певец Филипп Киркоров намерен в судебном порядке обжаловать запрет на въезд в Литву, наложенный за оправдание оккупации Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии РБК заявил адвокат Александр Добровинский, который будет представлять артиста.

"Филипп Бедросович, как и я, считает, что использовать культуру в политических целях недостойно. Поэтому Филипп доверил мне вести его дела в судах Европы, где мы будем бороться и отстаивать гражданскую позицию Филиппа", - сказал адвокат.

Департамент миграции Литвы, по просьбе МИД на пять лет включил Киркорова в список невъездных лиц. Запрет вступил в силу 19 января 2021 года.

"К исполнителям, которые публично оправдывают оккупацию Крыма, не должны терпимо относиться ни в одной демократической стране. Наша позиция в отношении таких деятелей однозначна, поэтому не возникло никаких сомнений в связи с включением Киркорова в список невъездных в Литву лиц", - сказала министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис попросил внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в список иностранцев, которым запрещен въезд в страну, отметив, что Киркоров своими неоднократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

Дискуссии о расширении черного списка возникли после того, как выяснилось, что субсидии на культурные мероприятия, которые не состоялись, были предоставлены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского.