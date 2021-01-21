Португалія на 15 днів закриває школи і університети

Португалія закриє свої всі школи та університети на 15 днів для стримування зростання випадків зараження Covid-19.

Про це заявив прем'єр-міністр Антоніо Кошта, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Publico.

Прем'єр оголосив, що дитячі садки, школи всіх рівнів навчання та університети будуть закриті на 15 днів з п'ятниці.

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Він уточнив, що на практиці це буде періодом канікул, який буде компенсований протягом іншого періоду канікул. Протягом цих 15 днів дистанційного навчання не буде.

"Не дивлячись на всі екстраординарні зусилля, докладені школами, щоб мати можливість проводити заняття, принцип обережності наказує припинити навчальну діяльність на 15 днів", - сказав прем'єр.

Кошта заявив, що рішення про закриття шкіл було прийнято через новий "британський" штам коронавірусу. "Спостерігається дуже різке зростання британського штаму: він збільшився з 8% минулого тижня до 20%, а перспективні дослідження пророкують поширеність в Португалії, яка може досягти 60% наступного тижня", - зазначив він.

Дитячі садки та школи для учнів до 12 років будуть приймати дітей, батьки яких мають працювати, наприклад, медики, пожежники і співробітники надзвичайних служб.