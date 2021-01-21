Португалия на 15 дней закрывают школы и университеты

Португалия закроет свои все школы и университеты на 15 дней для сдерживания роста случаев заражения Covid-19.

Об этом заявил премьер-министр Антонио Кошта, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Publico.

Премьер объявил, что детские сады, школы всех уровней обучения и университеты будут закрыты на 15 дней с пятницы.

Он уточнил, что на практике это будет периодом каникул, который будет компенсирован в течение другого периода каникул. В течение этих 15 дней дистанционного обучения не будет.

"Несмотря на все экстраординарные усилия, приложенные школами, чтобы иметь возможность проводить занятия, принцип предосторожности предписывает приостановить учебную деятельность на 15 дней", - сказал премьер.

Кошта заявил, что решение о закрытие школ был принято из-за нового "британского" штамма коронавируса. "Наблюдается очень резкий рост британского штамма: он увеличился с 8% на прошлой неделе до 20%, а перспективные исследования предсказывают распространенность в Португалии, которая может достичь 60% на следующей неделе", - отметил он.

Детские сады и школы для учеников до 12 лет будут принимать детей, родители которых должны работать, например, медики, пожарные и службы безопасности.