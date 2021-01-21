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В Італії випустили монету в 2 євро на честь лікарів, які борються з коронавірусом

Четвер, 21 січня 2021, 18:58

Монетний двір Італії представив нову монету номіналом 2 євро, яка присвячена професії медиків, що стала надзвичайно важливою у часи пандемії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.

Монета входить до нової нумізматичної колекції 2021 року, що складається з 15 монет, присвячених різним подіям. Проте монета з медиками також призначена для звичайного обігу, що свідчить про визнання громадою їхніх заслуг в період надзвичайної ситуації.

 

На реверсі монети зображені двоє медиків у масках, а також напис Grazie із сердечком – "дякую" італійською мовою.

Як відомо, Італія на початку 2020 року стала епіцентром пандемії коронавірусу в Європі і найбільше постраждала від його наслідків.

Нагадаємо, 15 січня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте продовжив дію коронавірусних обмежень через побоювання щодо загострення епідемії. 

Щодня Італія реєструє 15-20 тисяч випадків коронавірусу у порівнянні з піком у близько 40 тисяч в середині листопада. Але тиск на лікарні залишається високим. 

Щодня від вірусу помирають від 400 до 600 людей, і уряд побоюється, що це число буде зростати.

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Італія Коронавірус
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