В Італії випустили монету в 2 євро на честь лікарів, які борються з коронавірусом
Монетний двір Італії представив нову монету номіналом 2 євро, яка присвячена професії медиків, що стала надзвичайно важливою у часи пандемії.
Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ansa.
Монета входить до нової нумізматичної колекції 2021 року, що складається з 15 монет, присвячених різним подіям. Проте монета з медиками також призначена для звичайного обігу, що свідчить про визнання громадою їхніх заслуг в період надзвичайної ситуації.
На реверсі монети зображені двоє медиків у масках, а також напис Grazie із сердечком – "дякую" італійською мовою.
Як відомо, Італія на початку 2020 року стала епіцентром пандемії коронавірусу в Європі і найбільше постраждала від його наслідків.
Нагадаємо, 15 січня прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте продовжив дію коронавірусних обмежень через побоювання щодо загострення епідемії.
Щодня Італія реєструє 15-20 тисяч випадків коронавірусу у порівнянні з піком у близько 40 тисяч в середині листопада. Але тиск на лікарні залишається високим.
Щодня від вірусу помирають від 400 до 600 людей, і уряд побоюється, що це число буде зростати.