В Италии выпустили монету в 2 евро в честь врачей, борющихся с коронавирусом

Монетный двор Италии представил новую монету номиналом 2 евро, посвященную профессии медиков, которая стала чрезвычайно важной во времена пандемии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Монета входит в новую нумизматическую коллекцию 2021 года, состоящую из 15 монет, посвященных различным событиям. Однако монета с медиками также предназначена для обычного обращения, что свидетельствует о признании обществом их заслуг в период чрезвычайной ситуации.

На реверсе монеты изображены двое медиков в масках, а также надпись Grazie с сердечком - "спасибо" на итальянском языке.

Как известно, Италия в начале 2020 году стала эпицентром пандемии коронавируса в Европе и больше всего пострадала от его последствий.

Напомним, 15 января премьер-министр Италии Джузеппе Конте продлил действие коронавирусных ограничений из-за опасений относительно обострения эпидемии.

Ежедневно Италия регистрирует 15-20 тысяч случаев коронавируса по сравнению с пиком в около 40 000 в середине ноября. Но давление на больницы остается высоким.

Ежедневно от вируса умирают от 400 до 600 человек, и правительство опасается, что это число будет расти.