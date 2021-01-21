В ЄС заявили про кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин

Керівники інституцій ЄС у листі до президента України заявили, що наша країна може розраховувати на солідарність Євросоюзу у питанні отримання вакцини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться на сайті президента.

Зокрема зазначається, що на адресу президента Володимира Зеленського надійшов лист від президента Європейської ради Шарля Мішеля та президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн за підсумками 22-го саміту Україна – ЄС, який відбувся 6 жовтня 2020 року у Брюсселі.

У листі йдеться про кроки, вжиті Європейським союзом на виконання домовленостей, досягнутих під час саміту, а також окреслено план взаємодії на поточний рік. Лідери інституцій ЄС висловили сподівання, що 2021 рік у відносинах України та ЄС буде таким самим насиченим, як і попередній.

"Європейські лідери наголошують, що ЄС готовий і надалі підтримувати Україну в боротьбі з пандемією COVID-19. Торік виділено 190 млн євро, які були спрямовані, зокрема, на придбання медичного обладнання, та перший транш макрофінансової допомоги в обсязі 600 млн євро" - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що інституції ЄС готові співпрацювати з Україною над виконанням критеріїв для надання другого траншу макрофінансової допомоги.

"Окремо наголошується, що Україна може розраховувати на солідарність Євросоюзу в питанні отримання вакцини проти коронавірусу. ЄС здійснює кроки для забезпечення якнайшвидшого доступу України до вакцин" - повідомили у пресслужбі президента.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський в телефонній розмові з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель попросив її сприяти у пришвидшенні отримання вакцини для України.