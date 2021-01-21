В ЕС заявили о шагах для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам

Руководители институтов ЕС в письме к президенту Украины заявили, что наша страна может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится на сайте президента.

В частности отмечается, что в адрес президента Владимира Зеленского поступило письмо от президента Европейского совета Шарля Мишеля и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам 22-го саммита Украина - ЕС, который состоялся 6 октября 2020 в Брюсселе.

В письме говорится о шагах, предпринятых Европейским союзом во исполнение договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год. Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий.

"Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией COVID-19. В прошлом году выделено 190 млн евро, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования, и первый транш макрофинансовой помощи в объеме 600 млн евро ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

"Отдельно отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа Украины к вакцинам "- сообщили в пресс служба президента.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее оказать содействие в ускорении получения вакцины для Украины.