Албанія висилає дипломата Росії за злісне порушення коронавірусних правил  

Албанія оголосила співробітника посольства Росії персоною нон грата за недотримання ним запроваджених в країні протиепідемічних правил.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Балканський оглядач".

Албанське Міністерство закордонних справ закликало російського дипломата Алексєя Кривошеєва залишити країну за 72 години.

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З квітня минулого року і до останнього часу албанський уряд постійно скаржився на російського дипломата. Високопоставлені представники МЗС Албанії навіть зв'язувалися з послом Росії в Тирані, висловлюючи занепокоєння з приводу постійних порушень працівником дипломатичної місії заходів проти епідемії COVID-19.

Незважаючи на обіцянки, що порушення більше не повторяться, дипломат продовжував порушувати протиепідемічні заходи.

"Албанський уряд бажає зміцнити дружні стосунки з Російською Федерацією та шкодує, що доброзичливість обох сторін була порушена неодноразовими окремими діями російського дипломатичного персоналу в Тирані, внаслідок невиконання заходів, вжитих албанською владою для захисту населення до COVID-19", - наголошується в повідомленні зовнішньополітичного відомства.

Міністерство закордонних справ не надало детальну інформацію про вчинені порушення, а також не назвало посаду дипломата.

У посольстві Росії в Албанії назвали всі звинувачення на адресу російського дипломата необгрунтованими, та заявили, що розкриття імені дипломата в пресрелізі МЗС грубо суперечить усталеній міжнародній дипломатичній практиці.

Албанія встановила нічну комендантську годину, обов’язкове використання масок у приміщеннях та на відкритому повітрі і ввела правила соціального дистанціювання.