Молдовські соціалісти обіцяють повернути особливий статус російській мові

Голова Партії соціалістів Молдови (ПСРМ) експрезидент Ігор Додон заявив, що його партія вже розробила новий законопроєкт про статус російської мови після того, як Конституційний суд визнав незаконним особливий статус російської.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське видання NewsMaker.

За словами Додона, соціалісти зареєструють проєкт у парламенті і обговорять його на першому засіданні весняної сесії.

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Додон заявив, що в багатьох містах країни можуть пройти масові протести на захист російської мови.

"Вчорашнє рішення Конституційного суду буде мати дуже серйозні наслідки. Мені вже телефонують колеги з районів. Я не виключаю, що на наступному тижні будуть масові протести в більшості міст Молдови, які виллються в протести в Кишиневі", - сказав Додон.

Нагадаємо, Конституційний суд Молдови на засіданні 21 січня розглянув запити депутатів, в яких вони просили суд висловитися про закон "Про функціонування мов на території Молдови", і визнав закон неконституційним.

Цей закон в другому читанні парламент ухвалив 16 грудня 2020 року. Він передбачає, що люди в Молдові зможуть звертатися до органів державної влади, держустанов, підприємств і організацій державною або російською мовою.

Крім того, держслужбовців можуть зобов'язати за запитом громадян надавати переклад документів на російську мову, приймати заяви російською і надавати інформацію тією мовою, якою написано заяву.

Перед цим у 2018 році Конституційний суд Молдови визнав застарілим закон про функціонування мов ще радянського часу, за яким російська мала статус мови міжнаціонального спілкування.