Молдавские социалисты обещают вернуть особый статус русскому языку

Председатель Партии социалистов Молдовы (ПСРМ) экс-президент Игорь Додон заявил, что его партия уже разработала новый законопроект о статусе русского языка после того, как Конституционный суд признал незаконным особый статус русского.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.

По словам Додона, социалисты зарегистрируют проект в парламенте и обсудят его на первом заседании весенней сессии.

Читайте также КС Молдовы признал незаконным особый статус русского языка

Додон заявил, что во многих городах страны могут пройти массовые протесты в защиту русского языка.

"Вчерашнее решение Конституционного суда будет иметь очень серьезные последствия. Мне уже звонят коллеги из районов. Я не исключаю, что на следующей неделе будут массовые протесты в большинстве городов Молдовы, которые выльются в протесты в Кишиневе", - сказал Додон.

Напомним, Конституционный суд Молдовы на заседании 21 января рассмотрел запросы депутатов, в которых они просили суд высказаться о законе "О функционировании языков на территории Молдовы", и признал закон неконституционным.

Этот закон во втором чтении парламент принял 16 декабря 2020 года. Он предусматривает, что люди в Молдове смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждений, предприятий и организаций государственной или русском языке.

Кроме того, госслужащих могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

Перед этим в 2018 году Конституционный суд Молдовы признал устаревшим закон о функционировании языков еще советского времени, по которому русский имел статус языка межнационального общения.