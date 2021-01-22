Глава Євроради заявив Путіну, що скличе дебати про відносини з РФ через Навального

Глава Європейської ради Шарль Мішель у п’ятницю обговорив з Путіним телефоном арешт Навального.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європейської ради.

Мішель поінформував Путіна про глибоку стурбованість ЄС та його держав-членів останніми подіями та закликав повністю та безумовно поважати права Алексєя Навального.

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Мішель заявив, що ЄС єдиний у своєму заклику до Росії швидко звільнити Навального та продовжити розслідування замаху на нього, негайно і у повній прозорості.

"Президент Європейської ради поінформував президента Російської Федерації про намір скликати стратегічні дебати на Європейській раді у березні щодо відносин ЄС та Росії", - йдеться у повідомленні пресслужби Ради.

Нагадаємо, у четвер 21 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав до посилення санкцій та інших обмежувальних кроків у зв’язку з арештом російського опозиціонера Алексєя Навального.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз буде враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ.