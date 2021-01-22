Глава Евросовета заявил Путину, что созовет дебаты об отношениях с РФ из-за Навального

Глава Европейского совета Шарль Мишель в пятницу обсудил с Путиным по телефону арест Навального.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Европейского совета.

Мишель проинформировал Путина о глубокой обеспокоенности ЕС и его государств-членов последними событиями и призвал полностью и безусловно уважать права Алексея Навального.

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Мишель заявил, что ЕС – единый в своем призыве к России быстро освободить Навального и продолжить расследование покушения на него, немедленно и прозрачно.

"Президент Европейского совета проинформировал Президента Российской Федерации о намерении созвать стратегические дебаты на Европейском совете в марте об отношениях ЕС и России", - говорится в сообщении пресс-службы Совета.

Напомним, в четверг, 21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и других ограничительных мер в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет учитывать ситуацию с Навальным при формировании своей политики в отношении РФ.