Cейм Польщі засудив дії Росії у справі Навального і закликав звільнити його

Сейм Польщі закликав Російську Федерацію звільнити Алєксєя Навального та припинити репресії проти опозиціонера та його соратників.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Wiadomosci.

Резолюцію підтримали 438 депутатів, один депутат був проти і ще один утримався.

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Представляючи зміст резолюції, віцеспікер Сейму Малгожата Госевська наголосила, що дії російської влади полягали у тому, щоб не допустити участі Навального у президентських виборах.

У резолюції підкреслюється, що до Навального застосовуються методи, які Кремль раніше використовував проти інших своїх критиків: звинувачення у корупції та фінансових шахрайствах.

На думку юристів та міжнародних експертів, опозицію засудили до умовного покарання з порушенням чинних в Росії правових норм та права на об'єктивний судовий розгляд, - читаємо в документі, прийнятому Сеймом.

Крім того, нижня палата парламенту Польщі вимагає від влади Росії провести "об’єктивне розслідування" у справі спроби отруєння Навального і "покарати виконавців". Сейм закликав російську владу поважати базові права своїх громадян, що виникають з прийнятих Росією актів міжнародного права.

Нагадаємо,21 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав до посилення санкцій та інших обмежувальних кроків у зв’язку з арештом Навального.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз буде враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ.