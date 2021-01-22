Cейм Польши осудил действия России в деле Навального и призвал освободить его

Сейм Польши призвал Российскую Федерацию освободить Алексея Навального и прекратить репрессии против оппозиционера и его соратников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Wiadomosci.

Резолюцию поддержали 438 депутатов, один депутат был против и еще один воздержался.

Представляя содержание резолюции, вице-спикер Сейма Малгожата Госевска подчеркнула, что действия российских властей заключались в том, чтобы не допустить участия Навального в президентских выборах.

В резолюции подчеркивается, что к Навальному применяются методы, которые Кремль ранее использовал против других своих критиков: обвинения в коррупции и финансовых махинациях.

По мнению юристов и международных экспертов, оппозицию приговорили к условному наказанию с нарушением действующих в России правовых норм и права на объективное судебное разбирательство, - читаем в документе, принятом Сеймом.

Кроме того, нижняя палата парламента Польши требует от властей России провести "объективное расследование" по делу попытки отравления Навального и "наказать исполнителей". Сейм призвал российские власти уважать базовые права своих граждан, возникающие из принятых Россией актов международного права.

Напомним, 21 января Европейский парламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал к усилению санкций и другим ограничительным шагам в связи с арестом Навального.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз будет учитывать ситуацию с Навальным при формировании своей политики в отношении РФ.