В ЄС почалися затримки з вакцинацією через нестачу препарату Pfizer, які ймовірно триватимуть і в наступні тижні.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це заявили у низці країн ЄС.

Так, Румунія та Польща отримали лише 50% очікуваної партії. У Румунії заступник охорони здоров’я, втім, зазначив, що з наступного тижня постачання має повернутися до нормального графіку.

У Чехії міністр охорони здоров’я Ян Блатни заявив, що реєстрація на щеплення дещо сповільниться, тому що на цьому тижні країна отримала на 15% вакцин менше, ніж очікувалося, і в наступні 2 тижні партії можуть бути на 30% меншими від планового обсягу.

В Італії спеціальний уповноважений з питань протидії пандемії Доменіко Аркурі заявив, що їх повідомили про можливі скорочення поставок наступного тижня на 20%, а цього тижня Італія отримала на 30% менше, ніж очікувала.

Нагадаємо, минулого тижня партнери Pfizer-BioNTech попередили про можливі затримки, пояснивши це необхідністю наростити потужності виробництва. Вони зазначили, що вже з тижня від 25 січня поставки мають відновитися за плановим графіком.

Шість країн-членів ЄС - усі з Північної Європи та Балтії - у спільному листі до Єврокомісії назвали затримку поставок вакцини від коронавірусу неприйнятною та наголосили, що це підриває довіру до кампанії вакцинації.

Невдовзі після того президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн отримала запевнення від компанії Pfizer, що ЄС у першому кварталі 2021 року отримає усі заплановані поставки, попри затримки.

Сьогодні речник Єврокомісії заявив, що ЄС звернеться за роз’ясненнями до Pfizer-BioNTech з приводу того, чи продовжаться затримки з постачанням вакцини наступного тижня.