ЕС уточнит у Pfizer, будут ли новые задержки с поставкой вакцин

В ЕС начались задержки с вакцинацией за недостатка препарата Pfizer, которые могут продлиться и на следующей неделе.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters, об этом заявили в ряде стран ЕС.

Так, Румыния и Польша получили лишь 50% ожидаемой партии. В Румынии заместитель министра здравоохранения, впрочем, отметил, что со следующей недели поставки должны вернуться к нормальному графику.

В Чехии министр здравоохранения Ян Блатны заявил, что регистрация на прививки несколько замедлится, так как на этой неделе страна получила на 15% вакцин меньше, чем ожидалось, и в последующие две недели партии могут быть на 30% меньше планового объема.

В Италии специальный уполномоченный по вопросам противодействия пандемии Доменико Аркур заявил, что им сообщили о возможных сокращениях поставок на следующей неделе на 20%, а на этой неделе Италия получила на 30% меньше, чем ожидала.

Напомним, на прошлой неделе партнеры Pfizer-BioNTech предупредили о возможных задержках, объяснив это необходимостью нарастить мощности производства. Они отметили, что уже с недели от 25 января поставки должны возобновиться за плановым графиком.

Шесть стран-членов ЕС - все из Северной Европы и Балтии - в совместном письме к Еврокомиссии назвали задержку с поставками вакцины неприемлемой и отметили, что это подрывает доверие к кампании вакцинации.

Вскоре после того президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен получила заверения от компании Pfizer, что ЕС в первом квартале 2021 года получит все запланированные поставки, несмотря на задержки.

Сегодня спикер Еврокомиссии сообщил, что ЕС обратится за разъяснениями к Pfizer-BioNTech по поводу того, продолжатся ли задержки с поставкой вакцины на следующей неделе.