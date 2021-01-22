Уряд Британії заперечив інформацію про виплати всім позитивним на коронавірус

Британський уряд спростував інформацію про можливі одноразові виплати людям з позитивним тестом на COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

ЗМІ повідомили, що уряд розглядає питання виплати в розмірі 500 фунтів для всіх жителів Англії, у яких виявлено позитивний результат тесту, що стимулювати людей проходити тестування. Такий крок коштував би 453 мільйони фунтів на тиждень.

"Немає планів вводити додаткову виплату в розмірі 500 фунтів стерлінгів. Переважна більшість людей продовжують дотримуватися правил і ізолюються, коли їх просять", - заявив представник прем'єр-міністра Бориса Джонсона.

Міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс заявив раніше в п'ятницю, що уряд визнав, що самоізоляція є "фінансовою проблемою для деяких людей".

У Британії люди з низькооплачуваною роботою вже отримують виплату в розмірі 500 фунтів стерлінгів, якщо їм потрібно перебувати на карантині.

Окреме дослідження показало, що тільки кожен четвертий британець дотримується правил самоізоляції протягом 10 днів, при цьому 15% працюватимуть у звичайному режимі.