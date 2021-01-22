Правительство Британии опровергло информацию о выплатах всем позитивным на коронавирус

Британское правительство опровергло информацию о возможных единоразовых выплатах людям с положительным тестом на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

СМИ сообщили, что правительство рассматривает вопрос выплаты в размере 500 фунтов для всех жителей Англии с позитивным результатом теста, чтобы стимулировать людей проходить тестирование. Такой шаг обошелся бы в 453 миллионов фунтов в неделю.

"Нет планов вводить дополнительную выплату в размере 500 фунтов стерлингов. Подавляющее большинство людей продолжают соблюдать правила и изолируются, когда их просят", - заявил представитель премьер-министра Бориса Джонсона.

Министр окружающей среды Джордж Юстис заявил ранее в пятницу, что правительство признало, что самоизоляция является "финансовой проблемой для некоторых людей".

В Британии люди, имеющие работу, уже получают выплату в размере 500 фунтов стерлингов, если им нужно находиться на карантине.

Отдельное исследование показало, что только каждый четвертый британец соблюдает правила самоизоляции в течение 10 дней, при этом 15% будут работать в обычном режиме.