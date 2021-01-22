В МЗС України відповіли РФ на звинувачення у намірі "відійти від виконання Мінська"

Міністерство закордонних справ України відповіло на заяву РФ про те, що бажання Києва долучити до Нормандського формату США свідчить про намір відійти від виконання Мінських домовленостей.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що такі заяви є невдалими спробами виправдати подальшу агресивну поведінку Кремля.

"На відміну від Російської Федерації, Україна послідовно працює над виконанням Мінських домовленостей, а не над їх руйнуванням, докладає зусиль для мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту в Донецькій і Луганській областях. З нашого боку зроблені всі можливі кроки для виконання рішень минулого саміту лідерів "нормандського формату" в Парижі як на безпековому, так і на гуманітарному і політичному треках", - зауважив він.

Олег Ніколенко наголосив, що при цьому українські пропозиції та ініціативи, зокрема і на рівні Тристоронньої контактної групи, постійно блокуються.

"Україна не бачить жодних ознак того, що Росія прийняла рішення остаточно припинити конфлікт і вивести свої збройні сили, найманців і інші незаконні збройні формування з ОРДЛО. Зате, Росія продовжує політику затягування мирного процесу під різними приводами, розпалюючи насильство на Донбасі, направляючи військові конвої і персонал через неконтрольовану ділянку державного кордону", - наголосив Ніколенко.

Він додав, що Україна вимагає від Росії припинити агресію, і зі свого боку буде докладати максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту і виконання домовленостей, досягнутих в рамках "нормандського формату" і ТКГ.

Перед цим в МЗС РФ заявили, що Україна хоче долучити США до Нормандського формату нібито для того, щоб відійти виконання Мінських домовленостей, повідомляє ТАСС.

"Залучення США (а нерідко у цьому контексті згадується також Британія) за задумом Києва дозволило би посилити тиск на Росію, яку намагаються виставити агресором та окупантом, в інтересах врегулювання конфлікту так, як хоче Київ - тобто, відійти від положень мінського комплексу заходів, закріпленого резолюцією 2202 РБ ООН", - заявили в МЗС РФ.

Також у російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що розширити коло учасників переговорного процесу можливо лише на основі консенсусу, а такого наразі немає.

В МЗС РФ додали, що "лише вітали б залучення Вашингтона до Нормандського формату, якби це сприяло виконанню Києвом взятих на себе зобов’язань, але … судячи з сигналів, що надходять від нової адміністрації США, розраховувати на це не доводиться".