Другий виробник вакцини заявив про скорочення поставок до ЄС

Другий виробник вакцини проти коронавірусу попередив про проблеми з поставками в Європейський союз, що посилило розчарування в блоці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Шведсько-британська фармацевтична компанія AstraZeneca заявила, що через виробничі проблеми кількість доступних початкових доз вакцини буде меншою, ніж очікувалося.

Читайте також Уряди в ЄС хочуть якомога швидшого схвалення вакцини AstraZeneca

Комісар ЄС з охорони здоров'я висловила "глибоке незадоволення" цією новиною.

Офіційні особи не підтвердили публічно, наскільки великий буде дефіцит, але чиновник ЄС на умовах анонімності повідомив агентству Reuters, що поставки будуть скорочені до 31 мільйона - на 60% - в першому кварталі цього року.

За словами чиновника, до березня фармацевтична фірма повинна була доставити близько 80 мільйонів доз в 27 країн-членів.

Вакцина AstraZeneca, розроблена в Оксфордському університеті, ще не схвалена регуляторним органом ЄС, але, як очікується, повинна отримати "зелене світло" в кінці цього місяця.

Представник AstraZeneca заявив у п'ятницю, що "початкові обсяги поставок будуть нижчими, ніж спочатку передбачалося", не надавши подальших подробиць.

Новий удар надійшов після того, як програми щеплень в деяких країнах були сповільнені через скорочення поставок вакцини Pfizer-BioNTech.

Читайте також: Шанс на повернення туризму: як Євросоюз готується до життя після вакцинації