Глави МЗС Євросоюзу обговорять відповідь ЄС на арешт Навального 

Глави МЗС Євросоюзу на засіданні 25 січня обговорять реакцію блоку на останні події довкола Алексєя Навального.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в Брюсселі у п’ятницю заявив речник Єврокомісії Петер Стано.

Стано відповідав на питання ЗМІ, чи розглядає ЄС нові санкції у зв’язку з арештом російського опозиціонера.

"На рівні ЄС ми обговорюємо, які дії можуть бути зроблені, яка реакція може послідувати, окрім засудження. І найближчий майданчик, який, вочевидь, буде найкраще відповідати проведенню таких дискусій і ухваленню потенційних рішень, є рада міністрів закордонних справ наступного понеділка", - сказав Стано.

"Міністри закордонних справ обговорять це питання разом з іншими. Отж після понеділка буде більше ясності стосовно того, чи є готовність серед країн-членів рухатись до санкцій, чу будуть розглянуті якісь інші заходи", - додав він.

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Нагадаємо, глава Європейської ради Шарль Мішель у п’ятницю обговорив з Путіним телефоном арешт Навального.

Мішель заявив, що намір скликати стратегічні дебати лідерів Євросоюзу у березні щодо відносин ЄС та Росії.

У четвер 21 січня Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав до посилення санкцій та інших обмежувальних кроків у зв’язку з арештом російського опозиціонера Алексєя Навального.

Раніше глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявляв, що Європейський Союз буде враховувати ситуацію з Навальним при формуванні своєї політики щодо РФ.