Родичі загиблих у Boeing 737 MAX розкритикували очікуваний дозвіл ЄС на експлуатацію моделі

Асоціація "Рейс ET302 - Солідарність та справедливість" заявила, що хоче пояснень від Європейського агентства повітряної безпеки у зв'язку з очікуваним відновленням дозволу на експлуатацію Boeing 737 MAX.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Очікується, що таке рішення регулятор має схвалити цього тижня.

Спілка, що об’єднує родини кількох десятків загиблих у катастрофі літака "Ефіопських авіаліній" 10 березня 2019 року, заявила, що вважає рішення "передчасним та небезпечним" і хоче розуміти, на чому воно грунтується та чи будуть літаки справді безпечними.

У спілці стверджують, що EASA не надало відповіді на їхні зауваження і запитання технічного характеру, які підготували за допомогою фахівців і в яких просили вжити низку заходів перед тим, як знову дозволити використання Boeing 737 MAX.

Як повідомлялося, Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) планує відновити дозвіл на експлуатацію літака Boeing 737 Max.

Використання літаків Boeing 737 Max було припинене в березні 2019 року після катастрофи рейсу Lion Air поблизу Джакарти 29 жовтня 2018 року та рейсу Ethiopian Airlines 10 березня 2019 року, в результаті чого загинуло 346 людей. Слідчі встановили, що причиною катастроф стала несправна комп'ютерна система, яка опустила ніс літака вниз у польоті і це не могли відкоригувати пілоти.

Зміни, санкціоновані EASA, включають переатестацію системи управління польотом літака, яка називається Система збільшення маневрених характеристик, або MCAS, котра не була частиною попередніх 737 моделей.

Минулого місяця 737 Max повернувся в небо в США після того, як Федеральна авіаційна адміністрація схвалила зміни, внесені Boeing в автоматизовану систему управління польотом.

Бразилія також дозволила відновити польоти, а на початку цього тижня експлуатацію літаків дозволили і в Канаді.