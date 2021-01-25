Семьи погибших в Boeing 737 MAX раскритиковали ожидаемое разрешение ЕС на эксплуатацию модели

Ассоциация "Рейс ET302 - Солидарность и справедливость" заявила, что хочет объяснений от Европейского агентства воздушной безопасности в связи с ожидаемым возобновлением разрешения на эксплуатацию Boeing 737 MAX.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Ожидается, что такое решение регулятор может принять на этой неделе.

Союз, объединяющий семьи нескольких десятков погибших в катастрофе самолета "Эфиопских авиалиний" 10 марта 2019 года, заявил, что считает решение "преждевременным и опасным" и хочет понимать, на чем оно основано и будут ли самолеты действительно безопасными.

В союзе утверждают, что EASA не предоставил ответы на их замечания и вопросы технического характера, которые подготовили с помощью специалистов и в которых просили принять ряд мер перед тем, как снова разрешить использование Boeing 737 MAX.

Как сообщалось, Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) планирует возобновить разрешение на эксплуатацию самолета Boeing 737 Max.

Использование самолетов Boeing 737 Max было приостановлено в марте 2019 года после катастрофы рейса Lion Air вблизи Джакарты 29 октября 2018 и рейса Ethiopian Airlines 10 марта 2019 года, в результате чего погибли 346 человек. Следователи установили, что причиной катастроф стала неисправная компьютерная система, которая опустила нос самолета вниз в полете и это не могли откорректировать пилоты.

Изменения, санкционированные EASA, включают переаттестацию системы управления полетом самолета, которая называется Система увеличения маневренных характеристик, или MCAS, что не было частью предыдущих 737 моделей.

В прошлом месяце 737 Max вернулся в небо в США после того, как Федеральная авиационная администрация одобрила изменения, внесенные Boeing в автоматизированную систему управления полетом.

Бразилия также позволила возобновить полеты, а в начале этой недели эксплуатацию самолетов разрешили и в Канаде.