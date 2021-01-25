У ПАРЄ пообіцяли РФ "юридичні висновки" після жорсткого придушення протестів

Доповідачка ПАРЄ щодо політичних ув'язнених в Росії ісландка Сунна Еварсдоттір і доповідач щодо отруєння Навального француз Жак Мер відреагували на події в Росії, пообіцявши зробити "всі необхідні юридичні висновки".

Як повідомляє "Європейська правда", заява парламентарів опублікована 24 січня на офіційному сайті ПАРЄ.

"Я глибоко стурбований ситуацією в Росії. Десятки тисяч громадян зібралися в багатьох містах, щоб мирно протестувати проти арешту Алексєя Навального в минулу неділю, 17 січня. Кілька сотень з них були затримані поліцією, іноді дуже жорстоко, про що свідчать відеодокази", - заявив Мер.

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Еварсдоттір назвала дії російської влади несумісними з повагою до демократичного плюралізму та основних політичних свобод.

"Більшість, якщо не всі затримані в суботу, можуть вважатися політичними в'язнями prima facie", - заявила Еварсдоттір.

Обидва оповідачі "дуже уважно спостерігають" за подіями в РФ і обіцяють зробити "всі необхідні юридичні висновки".

"Кожен, хто був затриманий за реалізацію свободи вираження думок і зібрань, є захищений Європейською конвенцією з прав людини, і повинен бути негайно звільнений", - заявили Мер та Еварсдоттір.

Цьогорічна зимова сесія ПАРЄ відбувається 25-29 січня у "гібридному" форматі.

Українська делегація під час відкриття сесії планує оскаржити повноваження делегації Росії.