У ПАРЄ пообіцяли РФ "юридичні висновки" після жорсткого придушення протестів
Доповідачка ПАРЄ щодо політичних ув'язнених в Росії ісландка Сунна Еварсдоттір і доповідач щодо отруєння Навального француз Жак Мер відреагували на події в Росії, пообіцявши зробити "всі необхідні юридичні висновки".
Як повідомляє "Європейська правда", заява парламентарів опублікована 24 січня на офіційному сайті ПАРЄ.
"Я глибоко стурбований ситуацією в Росії. Десятки тисяч громадян зібралися в багатьох містах, щоб мирно протестувати проти арешту Алексєя Навального в минулу неділю, 17 січня. Кілька сотень з них були затримані поліцією, іноді дуже жорстоко, про що свідчать відеодокази", - заявив Мер.
Еварсдоттір назвала дії російської влади несумісними з повагою до демократичного плюралізму та основних політичних свобод.
"Більшість, якщо не всі затримані в суботу, можуть вважатися політичними в'язнями prima facie", - заявила Еварсдоттір.
Обидва оповідачі "дуже уважно спостерігають" за подіями в РФ і обіцяють зробити "всі необхідні юридичні висновки".
"Кожен, хто був затриманий за реалізацію свободи вираження думок і зібрань, є захищений Європейською конвенцією з прав людини, і повинен бути негайно звільнений", - заявили Мер та Еварсдоттір.
Цьогорічна зимова сесія ПАРЄ відбувається 25-29 січня у "гібридному" форматі.
Українська делегація під час відкриття сесії планує оскаржити повноваження делегації Росії.