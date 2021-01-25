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В ПАСЕ пообещали РФ "юридические выводы" после жесткого подавления протестов

Понедельник, 25 января 2021, 11:50

Докладчик ПАСЕ по политическим заключенным в России исландка Сунна Эварсдоттир и докладчик по отравлению Навального француз Жак Мэр отреагировали на события в России, пообещав сделать "все необходимые юридические выводы".

Как сообщает "Европейская правда", заявление парламентариев было опубликовано 24 января на официальном сайте ПАСЕ.

"Я глубоко обеспокоен ситуацией в России. Десятки тысяч граждан собрались во многих городах, чтобы мирно протестовать против ареста Алексея Навального в минувшее воскресенье, 17 января. Несколько сотен из них были задержаны полицией, иногда очень жестоко, о чем свидетельствуют видеодоказательства", - заявил Мэр.

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Эварсдоттир назвала действия российской власти несовместимыми с уважением к демократическому плюрализму и основным политическим свободам.

"Большинство, если не все задержанные в субботу, могут считаться политическими заключенными prima facie", - заявила она.

Оба докладчика "очень внимательно наблюдают" за событиями в РФ и обещают сделать "все необходимые юридические выводы".

"Каждый, кто был задержан за реализацию свободы выражения мнений и собраний, защищен Европейской конвенции по правам человека, и должен быть немедленно освобожден", - заявили Мэр и Еварсдоттир.

В этом году зимняя сессия ПАСЕ происходит 25-29 января в "гибридном" формате.

Украинская делегация во время открытия сессии планирует обжаловать полномочия делегации России.

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