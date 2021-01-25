Болгарія вимагатиме негативний ПЛР-тест для в’їзду в країну

Болгарія вимагатиме у всіх мандрівників, які приїжджають в країну, пройти ПЛР-тест на коронавірус, щоб зупинити поширення більш заразного варіанту з Великої Британії, заявив у понеділок міністр охорони здоров’я Костянтин Ангелов.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Органи охорони здоров'я Болгарії заявляють, що на даний момент зареєстрували 8 вісім випадків нового варіанту коронавірусу, який вперше був виявлений у Британії.

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"Сьогодні ми вживемо кроків, щоб зробити ПЛР-тести обов'язковими для всіх мандрівників, які хочуть в'їхати в країну, в тому числі з Європейського Союзу", - заявив Костянтин Ангелов на засіданні уряду.

В останні тижні в Болгарії значно знизилися нові випадки інфікування і з 4 лютого заплановане зняття деяких обмежень, зокрема, знову мають запрацювати середні школи, торгові центри та тренажерні зали.

Нагадаємо, Франція з неділі 24 січня почала вимагати негативний ПЛР-тест на COVID-19 для в’їзду.

Тим часом Кіпр став першою державою ЄС, що оголосила про дозвіл для в’їзду для українських туристів після свого повного закриття під час другої хвилі епідемії коронавірусу.