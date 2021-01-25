Болгария будет требовать отрицательный ПЦР-тест для въезда в страну

Болгария будет требовать у всех путешественников, которые приезжают в страну, пройти ПЦР-тест на коронавирус, чтобы остановить распространение более заразного варианта из Великобритании, заявил в понедельник министр здравоохранения Константин Ангелов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Органы здравоохранения Болгарии заявляют, что на данный момент зарегистрировали восемь случаев нового варианта коронавируса, который впервые был обнаружен в Британии.

Читайте также Болгария продлила карантин до конца января

"Сегодня мы предпримем шаги, чтобы сделать ПЦР-тесты обязательными для всех путешественников, которые хотят въехать в страну, в том числе из Европейского Союза", - заявил Константин Ангелов на заседании правительства.

В последние недели в Болгарии значительно снизились новые случаи инфицирования и с 4 февраля запланировано снятие некоторых ограничений, в частности, вновь должны заработать средние школы, торговые центры и тренажерные залы.

Напомним, Франция с воскресенья 24 января начала требовать отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 для въезда.

Между тем Кипр стал первым государством ЕС, объявившим о разрешении на въезд для украинских туристов после своего полного закрытия во время второй волны эпидемии коронавируса.