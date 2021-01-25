Туреччина отримала ще 6,5 млн доз китайської вакцини від коронавірусу

Туреччина в понеділок отримала додатково 6,5 мільйона доз вакцини, розробленої китайською компанією Sinovac.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Друга партія прибула до Стамбулу після відвантаження 3 мільйонів доз Sinovac в грудні.

14 січня Анкара почала загальнонаціональну кампанію вакцинації препаратом Sinovac і одними з перших отримали щеплення медичні працівники.

Міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа заявив в понеділок, що тепер почалася вакцинація людей старше 80 років.

Політики, в тому числі Коджа і президент Реджеп Тайіп Ердоган, також були включені в першу групу вакцинації.

За даними Міністерства охорони здоров'я з понеділка, в країні з населенням 83 мільйони осіб вакциновані проти COVID-19 понад 1,27 мільйона осіб.

Нагадаємо, 30 грудня Україна уклала договір на поставку 1 млн 913 доз цієї вакцини проти COVID-19.

Водночас, 13 січня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що згідно з укладеним договором про закупівлю цієї вакцини, її ефективність повинна бути не менше 70%. В іншому випадку Україні повинні повернути кошти.

За даними висновки спеціалістів бразильського Інституту Бутантата, загальний рівень ефективності вакцини Sinovac Biotech нижче 60%, але вище 50%.