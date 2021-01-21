Туреччина за тиждень вакцинувала від коронавірусу понад 1 млн осіб 

Туреччина, яка замовила китайську вакцину CoronaVac (від Sinovac Biotech), за тиждень кампанії щеплення провакцинувала понад мільйон осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє агентство Anadolu.

Вакцинація триває з 14 січня і почалася з медичних працівників. Того ж дня щеплення отримав президент Реджеп Таїп Ердоган.

Представник міністерства охорони здоров’я Мустафа Неджмі Ільхан заявив, що кампанія просувається "досить успішно" і Туреччина вже увійшла у першу десятку країн за її темпами.

Раніше Туреччина заявляла, що за перші два дні кампанії провакцинувала понад 500 000 осіб.

За даними висновки спеціалістів бразильського Інституту Бутантата, загальний рівень ефективності вакцини Sinovac Biotech нижче 60%, але вище 50%.

Агентство щодо ліків і медичного обладнання при Міністерстві охорони здоров'я Туреччини схвалило екстрене використання китайської вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech 13 січня.