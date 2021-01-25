Єврокомісія звернулася до AstraZeneca через очікувані затримки з поставками вакцини

Єврокомісія звернулася до компанії AstraZeneca після заяви компанії про те, що через виробничі проблеми кількість доступних початкових доз вакцини буде меншою, ніж очікувалося.

Як пише "Європейська правда", про це на щоденному пресбрифінгу Єврокомісії заявив речник з питань охорони здоров`я Стефан де Кеєрсмакер.

Зазначимо, AstraZeneca ще не отримала умовного затвердження для використання у ЄС - рішення Європейського медичного агентства очікується в кінці січня.

"Єврокомісар (Стелла) Кіріакідес вчора надіслала листа, попросивши про додаткові роз’яснення. У листі наголошується на необхідності поставок згідно з графіком, передбаченим контрактом… Єврокомісія очікує, що зобов’язання за контрактами будуть виконані, це ключове питання для безпеки наших громадян", - заявив Стефан де Кеєрсмакер.

Це питання, крім того, обговорять на зустрічі за участі урядів країн-членів і керівництва компанії.

Також вранці відбулася телефонна розмова президентки Єврокомісії з керівником компанії AstraZeneca, у якій Урсула фон дер Ляєн також висловила сподівання, що умови контракту будуть виконані.

Речники Єврокомісії наразі не коментують питання про те, як планує діяти блок, якщо проблеми з постачанням вакцин продовжаться.

"Зараз ми фокусуємося на тому, що усі сторони можуть зробити для того, щоб цей процес був успішним", - зазначив речник президентки Єврокомісії Ерік Мамер.

Нагадаємо, минулого тижня низка країн ЄС отримали суттєво менше вакцини, ніж розраховували, через затримки поставок від BioNTech-Pfizer. При цьому, окремі країни заявили, що очікують проблем і на цьому тижні.

Останні новини ставлять під питання запропоновану Єврокомісією мету - провакцинувати 70% населення країн ЄС до літа 2021 року.

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