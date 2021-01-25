Еврокомиссия обратилась к AstraZeneca из-за ожидаемых задержек с поставками вакцины

Еврокомиссия обратилась к компании AstraZeneca после заявления компании о том, что из-за производственных проблем количество доступных начальных доз вакцины будет меньше, чем ожидалось.

Как пишет "Европейская правда", об этом на ежедневном пресс-брифинге Еврокомиссии заявил спикер по вопросам здравоохранения Стефан де Кеерсмакер.

Отметим, AstraZeneca еще не получила условного утверждения для использования в ЕС - решение Европейского медицинского агентства ожидается в конце января.

"Еврокомиссар (Стелла) Кириакидес вчера направила письмо, попросив дополнительных разъяснений. В письме отмечается необходимость поставок согласно графику, предусмотренному контрактом ... Еврокомиссия ожидает, что обязательства по контрактам будут выполнены, это ключевой вопрос для безопасности наших граждан", - заявил Стефан де Кеерсмакер.

Этот вопрос, кроме того, обсудят на встрече с участием правительств стран-членов и руководства компании.

Также утром состоялся телефонный разговор президента Еврокомиссии с руководителем компании AstraZeneca, в которой Урсула фон дер Ляйен также выразила надежду, что условия контракта будут выполнены.

Представители Еврокомиссии пока не комментируют вопрос о том, как планирует действовать блок, если проблемы с поставками вакцин продолжатся.

"Сейчас мы фокусируемся на том, что все стороны могут сделать для того, чтобы этот процесс был успешным", - отметил представитель президента Еврокомиссии Эрик Мамер.

На прошлой неделе ряд стран ЕС получили существенно меньше вакцины, чем рассчитывали, из-за задержек поставок от BioNTech-Pfizer. При этом, отдельные страны заявили, что ожидают проблем и на этой неделе.

Последние новости ставят под вопрос предложенную Еврокомиссией цель - провакцинировать 70% населения стран ЕС к лету 2021 года.

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