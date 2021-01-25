Адміністрація Байдена шукатиме нову кандидатуру посла США в Україні - Кулеба

Адміністрація президента США Джо Байдена шукає нову кандидатуру на посаду посла в Україні замість Кіта Дейтона, кандидатуру якого вносив Дональд Трамп.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Україна 24".

"Був генерал Дейтон, вже майже завершилася процедура, але наразі ми виходимо з того, що це питання поставлене на паузу, і нова адміністрація Байдена буде шукати нового кандидата на цю посаду", — заявив Кулеба.

У травні 2020 року тодішній президент Дональд Трамп запропонував кандидатуру генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона на пост посла США в Україні. Невдовзі Білий дім відправив його кандидатуру на розгляд Сенату.

У вересні Дейтон отримав схвалення у Комітеті із закордонних справ Сенату.

Кулеба не назвав прізвища ймовірних кандидатів, так як адміністрація США поки не зробила вибір.

"Зараз багато чуток, але реальний вибір ще не зроблений. Я хочу, щоб усі зрозуміли одну річ: Байден не прокидається і не лягає спати з думкою про те, що ж зробити для України, і якого посла туди призначити. Я вам більше скажу: навіть Росія, про яку ми природньо зараз багато говоримо, не буде головним питання на зовнішньополітичному порядку денному адміністрації Байдена", — вважає Кулеба.

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