Прем’єр Британії допустив певне послаблення локдауну у лютому

Прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що дані, необхідні для послаблення локдауну, будуть оцінені до середини лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Борис Джонсон заявив, що уряд "розгляне потенціал послаблення деяких заходів" до середини наступного місяця.

"Але не забувайте, що ця країна досягла величезного прогресу у зменшенні інфекцій, я не думаю, що люди хочуть спостерігати ще один великий сплеск заражень" – заявив Джонсон.

При цьому в офісі британського прем’єра уточнили, що йдеться саме про оцінку даних для потенційного послаблення обмежень, а не власне послаблення до середини лютого.

Напередодні глава МОЗ Британії Метт Хенкок заявив, що потрібно пройти "дуже-дуже довгий" шлях перш ніж можна буде говорити про послаблення локдауну.