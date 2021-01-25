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Премьер Британии допустил некоторое ослабление локдауна в феврале

Понедельник, 25 января 2021, 17:22

Премьер Британии Борис Джонсон заявил, что данные, необходимые для ослабления локдауна, будут оценены до середины февраля.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Борис Джонсон заявил, что правительство "рассмотрит потенциал ослабления некоторых мер" к середине следующего месяца.

"Но не забывайте, что эта страна достигла огромного прогресса в уменьшении инфекций, я не думаю, что люди хотят наблюдать еще один большой всплеск заражений", - заявил Джонсон.

При этом в офисе британского премьера уточнили, что речь идет именно об оценке данных для потенциального ослабления ограничений, а не собственно ослабление к середине февраля.

Накануне глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что нужно пройти "очень-очень долгий" путь прежде чем можно будет говорить об ослаблении локдауна.

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