Moderna заявила про ефективність своєї вакцини проти нових штамів коронавірусу

Вакцина від коронавірусу американського виробника Moderna працює проти нових, більш інфекційних штамів вірусу, виявлених у Великій Британії і Південній Африці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать результати ранніх лабораторних тестів, опублікованих на сайті виробника.

Тести показують, що антитіла, викликані вакциною, можуть розпізнавати нові штами і боротися з ними. Але відзначається, що необхідні додаткові дослідження, щоб підтвердити, що це також вірно для людей, які були вакциновані.

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Для дослідження Moderna вчені вивчили зразки крові, взяті у восьми осіб, які отримали рекомендовані дві дози вакцини. Результатам ще належить пройти експертну оцінку, але припускають, що імунітет від вакцини розпізнає нові штами.

Нейтралізуючі антитіла, що виробляються імунною системою організму, зупиняють проникнення вірусу в клітини.

Зразки крові, піддані впливу нових штамів, виявилися з достатньою кількістю антитіл для досягнення нейтралізуючого ефекту, хоча для штаму з Південної Африки він був не таким сильним, як для штаму з Британії.

Moderna каже, що це може означати, що захист від штаму Південної Африки може зникнути швидше. Moderna зараз перевіряє, чи може бути корисним введення третьої дози вакцини.

Вакцина Moderna вже схвалена в Британії і Євросоюзі.