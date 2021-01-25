Moderna заявила об эффективности своей вакцины против новых штаммов коронавируса

Вакцина от коронавируса американского производителя Moderna работает против новых, более инфекционных штаммов вируса, обнаруженного в Великобритании и Южной Африке.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты ранних лабораторных тестов, опубликованных на сайте производителя.

Тесты показывают, что антитела, вызванные вакциной, могут распознавать новые штаммы и бороться с ними. Но отмечается, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, что это также верно для людей, которые были вакцинированы.

Эксперты считают, что британский штамм, появившийся в сентябре, может быть на 70% более распространенным.

Для исследования Moderna ученые изучили образцы крови, взятые у восьми человек, получивших рекомендованные две дозы вакцины Moderna. Результатам еще предстоит пройти экспертную оценку, но предполагают, что иммунитет от вакцины распознает новые штаммы.

Нейтрализующие антитела, вырабатываемые иммунной системой организма, останавливают проникновение вируса в клетки.

Образцы крови, подвергнутые воздействию новых штаммов, оказались с достаточным количеством антител для достижения нейтрализующего эффекта, хотя для штамма из Южной Африки он был не таким сильным, как для штамма из Великобритании.

Moderna говорит, что это может означать, что защита от штамма Южной Африки может исчезнуть быстрее. Moderna в настоящее время проверяет, может ли быть полезным введение третьей дозы вакцины.

Вакцина Moderna уже одобрена в Великобритании и Евросоюзе.