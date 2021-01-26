150 задержанных: в Нидерландах прошел второй вечер "коронавирусных" беспорядков

В Нидерландах второй вечер подряд в ряде городов произошли беспорядки во время протестов против проводимой комендантского часа. На этот раз особенно неспокойно было в Роттердаме и Хертогенбосе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

В ряде мест участники беспорядков бросались в полицию камнями и петардами, иногда пытались переворачивать автомобили и громили магазины.

В Хертогенбосе с началом комендантского часа десятки молодых людей собрались на центральных улицах и начали подрывать мощные петарды. Некоторые били окна, переворачивали машины и разграбили несколько магазинов. Из-за беспорядков пришлось остановить общественный транспорт.

"То, что сегодня происходило - это нечто неслыханное. Эти люди не понимают, какой страх, вред и стыд они создают для остальных жителей нашего замечательного города", - возмутился мэр.

В полиции сообщили об арестах десятков человек. Эта цифра в дальнейшем может возрасти.

В южном районе Роттердама собралась группа численностью 150-200 человек. Они начали бросаться петардами и камнями в полицию, разгромили несколько магазинов и пытались поджечь отделение полиции. Мэр Роттердама назвал тех, кто принимал в этом участие, "бесстыдными ворами".

Правоохранители задействовали водомет, а около 8-30 вечера осуществили предупредительный выстрел - когда большая группа людей окружила небольшое количество полицейских.

Во время столкновений задержали как минимум 50 человек. В полиции пожаловались, что из-за беспорядков у экстренных службы были проблемы со своевременным доездом на вызовы.

Было неспокойно и в нескольких районах Амстердама, но на этот раз ситуация в городе осталась под контролем. Задержали только 9 человек, тогда как накануне задержанных было около 200.

Менее масштабные беспорядки наблюдались также в Гарлеме, Гааге и еще около десяти городах.

В большинстве мест беспорядки утихли до 11-30 вечера. В полиции сообщают о 151 задержанном.