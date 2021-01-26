Глава МЗС Польщі: перед візитом до Москви Боррелю слід відвідати Київ

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що не підтримує візит глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля до Росії наступного тижня без виконання кількох умов.

Його заяву наводить "Польське радіо", повідомляє "Європейська правда".

Питання візиту Борреля до Москви стало однією з тем зустрічі в Брюсселі міністрів закордонних справ 27 країн.

За словами Рау, такий візит є передчасним і для нього слід виконати кілька умов. У першу чергу, на його думку, спочатку слід обговорити ситуацію в Росії з новим держсекретарем США.

"Це зміцнило б позиції Жозепа Борреля на переговорах з російською владою", - сказав Рау.

"Я також підкреслив, що краще було б спершу поїхати до Києва, з огляду на ситуацію з нашими східними партнерами. Половина з них втратили свої території через політику, що проводиться Росією", - додав міністр закордонних справ Польщі.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель стверджує, що його візит до Москви наступного тижня дасть можливість висловити негативну позицію ЄС щодо того, що відбувається в Росії, і засудити недавні події. Йдеться про арешт Алексєя Навального і жорстоке придушення демонстрацій на його захист.

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25 січня міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні Ради ЄС обговорили реакцію блоку на затримання Навального.

Низка країн, зокрема, країни Балтії, вже виступили за посилення санкцій проти РФ, а глава МЗС Франції назвав останні події у Росії "авторитарним поворотом".

Боррель заявив, що на засіданні 25 січня не було офіційних пропозицій про запровадження додаткових санкцій проти РФ, але Брюссель готовий реагувати відповідно до обставин.