Глава МИД Польши: перед визитом в Москву Боррелю нужно посетить Киев

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что не поддерживает визит главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию на следующей неделе без выполнения нескольких условий.

Его заявление приводит "Польское радио", сообщает "Европейская правда".

Вопрос визита Борреля в Москву стал одной из тем встречи в Брюсселе министров иностранных дел 27 стран.

По словам Рау, такой визит является преждевременным и для него необходимо выполнить несколько условий. В первую очередь, по его мнению, сначала следует обсудить ситуацию в России с новым госсекретарем США.

"Это укрепило бы позиции Жозепа Борреля на переговорах с российскими властями", - сказал Рау.

"Я также подчеркнул, что лучше было бы сначала поехать в Киев, учитывая ситуацию с нашими восточными партнерами. Половина из них потеряли свои территории из-за политики, проводимой Россией", - добавил министр иностранных дел Польши.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель утверждает, что его визит в Москву на следующей неделе даст возможность выразить негативную позицию ЕС относительно того, что происходит в России, и осудить недавние события. Речь идет об аресте Алексееве Навального и жестокое подавление демонстраций в его защиту.

Читайте также Министры иностранных дел ЕС договорились, что делать с визитом Борреля в Москву

25 января министры иностранных дел стран ЕС на заседании Совета ЕС обсудили реакцию блока на задержание Навального.

Ряд стран, в частности, страны Балтии, уже выступили за ужесточение санкций против РФ, а глава МИД Франции назвал последние события в России "авторитарным поворотом".

Боррель заявил, что на заседании 25 января не было официальных предложений о введении дополнительных санкций против РФ, но Брюссель готов реагировать по обстоятельствам.