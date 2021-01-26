Британцям радять поки не планувати літній відпочинок

Британцям радять наразі не будувати плани на літню відпустку - незважаючи на старт вакцинації у країні.

Про це заявив в ефірі Sky News британський міністр Надім Захаві, відповідальний за вакцинацію від коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи можливість того, чи можуть британці вже задуматися про бронювання літнього відпочинку, Захаві сказав, що "абсолютно ні", і що "нам слід пройти ще довгий шлях".

"Занадто рано, зараз в лікарнях з COVID перебувають 37 тисяч осіб. Занадто рано думати про літо", - заявив Захаві.

Він також сказав, що "в міру того, як ми вакцинуємо все більше дорослого населення, при появі нових варіантів коронавірусу нам потрібно бути дуже обережними".

Як повідомлялося, уряд Британії планує запровадити нове правило про самоізоляцію мандрівників з країн підвищеного ризику у готелях, сподіваючись таким чином запобігти поширенню мутованих штамів коронавірусу.

З початку епідемії у Британії померли вже понад 93 тисячі людей. Це найвищий показник у Європі.

Нагадаємо, собор у Солсбері, відомий через справу "Новічка", перетворили на центр вакцинації.